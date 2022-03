x x

SARONNO – Oggi si terrà la consegna della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, una cerimonia che l’Amministrazione saronnese ha voluto fortemente organizzare per ufficializzare quanto stabilito il 21 dicembre 2021 dal consiglio comunale”. L’inizio previsto della cerimonia è alle 10,30 in piazza Libertà.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

La cerimonia del 20 marzo sarà accompagnata dalla musica della Fanfara dei bersaglieri “Tramonti Crosta” di Lonate Pozzolo e del civico corpo musicale “Santa Cecilia” della città di Saronno. L’inizio previsto è alle 10.30 e saranno presenti le autorità civili, saranno schierate la Polizia locale, le rappresentanze d’Arma, la Croce rossa, la Protezione civile e i Radioamatori, tutte in corteo da piazza Libertà alla scuola Ignoto Militi, dove ci sarà la consegna alla rappresentanza scolastica della delibera del consiglio comunale con cui si conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Seguiranno il momento storico della scopertura della targa commemorativa, la benedizione del prevosto monsignor Claudio Galimberti e i discorsi delle autorità, a sottolineare l’importanza di aver costruito questo percorso nell’anno del centenario della traslazione del milite ignoto: un simbolo del fatto che le guerre non hanno mai vincitori, ma soltanto vinti. E questo monito suona incredibilmente attuale in questi giorni di guerra in Ucraina.