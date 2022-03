x x

SARONNO – Ferma la serie D, la Caronnese torna in campo sabato 26 marzo per l’anticipo della 29′ giornata in trasferta contro la Lavagnese; si gioca oggi nelle categorie minori.

In Eccellenza, per l’11 giornata di ritorno, si giocano Gavirate-Varesina con arbitro Mattia Fiorentino di Ercolano, assistenti Riccardo Bonicelli di Bergamo e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo; e Sestese-Ardor Lazzate con arbitro Domenico Petraglione di Termoli, assistenti Andrea Ferrais di Milano e Nicola Filippini di Brescia.

In Promozione, 11′ di ritorno, oggi Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Yassine Chanchoul di Monza (non è prevista la presenza di assistenti), e Universal Solaro-Accademia Inveruno con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio, assistenti Jacopo Marasco di Saronno e Oualid El Kassabi di Saronno.

In Prima categoria, 11′ di ritorno, girone A Cantello Belfortese-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Riccardo Rimoldi di Legnano e Tradate-San Michele con arbitro Pietro Meroni di Como. Nel girone B Monnet Xenia-Rovellasca con arbitro Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio, Montesolaro-Esperia Lomazzo con arbitro Gabriele D’Agostino di Gallarate e Cantù San Paolo-Salus Turate, arbitro Matteo Donghi di Chiari. Nel girone N Ceriano Laghetto-Bresso con arbitro Davide Bifulco di Saronno.

In Seconda categoria, 11′ di ritorno, nel girone I Csssina Rizzardi-Gerenzanese con arbitro Riccardo Masotto di Saronno, Rovellese-Misinto con arbitro Sofia Savorgnano di Como; nel girone N Coarezza-Pro Juventute con arbitro Ilario Neri di Abbiategrasso e Virtus Cantalupo-Cistellum con arbitro Alessandro Bianchi di Legnano. Nel girone R turno di riposo per l’Sc United.

In Terza categoria, 10′ giornata, Amor sportiva-Limbiate con arbitro Giovanni Fantini di Busto Arsizio, Cogliatese-Airoldi Origgio con arbitro Florjan Lekaj di Legnano, Legnanese-Dal Pozzo con arbitro Marco Antonio Avalos Salvatierra di Legnano.

19032022