SARONNO – Nei giorni scorsi la Protezione Civile di Rovello Porro ha prelevato all’Itis Riva di Saronno più di venti scatoloni contenenti beni di prima necessità che i ragazzi, i genitori, i docenti e il personale Ata hanno donato nelle scorse settimane per la popolazione ucraina che sta vivendo momenti difficilissimi a causa della guerra in corso. Dopo la richiesta da parte di varie associazioni, la scuola si è subito attivata creando in portineria un punto di raccolta per tantissimo materiale: dal latte in polvere alle coperte, dai sacchi a pelo al cibo in scatola, dalle torce elettriche ai pannolini

“I nostri studenti e tutto il personale – ha commentato la dirigente scolastica Monica Maria Zonca – hanno risposto con disponibilità, entusiasmo e generosità all’appello, raccogliendo in brevissimo tempo tantissimo materiale indispensabile per alleviare almeno in parte le sofferenze che il popolo ucraino sta vivendo in queste tragiche settimane. Oltre ad una doverosa riflessione nelle classi su quanto sta accadendo a livello internazionale, il Riva si è attivato anche concretamente”

Ora, dopo il primo ritiro da parte della Protezione Civile, la raccolta prosegue soprattutto con beni di prima necessità per i bambini, che più di altri stanno soffrendo a causa della guerra.

