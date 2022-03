x x

SARONNO – Un tour in auto del parco Lura è quello che qualcuno si è concesso ieri pomeriggio provocando la rabbia dei presenti che non hanno esitato a contattare la polizia locale per effettuare un controllo. Purtroppo quando sono arrivati gli agenti la vettura si era già dileguata ma l’episodio ha suscitato molto clamore.

In sostanza ieri pomeriggio dopo le 17,30 è arrivata la chiamata di una saronnese al comando di piazza Repubblica. La donna informava la centrale operativa della presenza di una vettura che “girava” all’interno del parco Lura. Non si trattava certo di un mezzo di manutezione o dell’ente parco sia perchè era una vettura palesemente privata sia perchè, vista l’assenza di emergenze, era difficile pensare ad un intervento di sabato pomeriggio.

La pattuglia arrivata sul posto ha perlustrato l’area verde senza trovare nessun mezzo. Alle porte dell’area verde sono però presenti delle telecamere. La videosorveglianza però contribuire a capire cosa sia realmente successo e chi ne sia il responsabile.

(foto archivio)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn