SARONNO – Lezioni di scacchi gratuite e tante possibilità di coltivare la propria passione o iniziare quello che nei paesi dell’Est è considerato uno sport nazionale.

E’ la proposta di “Scacchi Saronno” l’associazione degli appassionati di questa disciplina che si vogliono mettere a servizio dei profughi arrivati in questi giorni nella città degli amaretti e nell’intero comprensorio.

“Offriamo grazie alla disponibilità della nostra associazione e degli iscritti – spiega il portavoce Luigi Corradi – la possibilità di bambini, ragazzi ed adulti di passare un po’ di tempo coltivando la pratica degli scacchi”. In sostanza l’associazione apre gratuitamente le proprie sale mettendo a disposizione anche per i propri istruttori per insegnare ai principianti regole e strategie.

Chi fosse interessato può chiamare direttamente il 3711179430 oppure scrivere a [email protected]

