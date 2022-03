x x

SOLARO – A partire dagli obiettivi dichiarati dall’Agenda 2030, ed in particolare dall’assunto che “le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro”, Comune di Solaro e Cooperativa Intrecci, con la collaborazione di Asst Rhodense e Caritas Cittadina Garbagnate Milanese ed il finanziamento di Fondazione Comunitaria Nord Milano, propongono il progetto “Rendiamo più bella la città!”, un’idea di arteterapia e riqualificazione urbana.

Il piano d’azione è volto principalmente alla realizzazione di proposte artistico-culturali, di animazione sociale e di consolidamento dei legami: l’intento è quello di mettere in campo una nuova progettualità che, da un lato, consenta alle persone di riconnettersi e di ritornare a vivere una dimensione di collettività e di recupero di esperienze di comunità e che, dall’altro, valorizzi il territorio come spazio vitale e come luogo di cui prendersi cura.

L’obiettivo è la riqualificazione di alcuni luoghi del trasporto pubblico (pensiline e affini) con interventi leggeri e per lo più grafici e pittorici nei quali coinvolgere semplici cittadini, ragazzi, famiglie, curiosi, artisti, appassionati, persone desiderose di mettersi in gioco.

Per informazioni è sufficiente contattare entro il primo aprile l’indirizzo [email protected] oppure il numero 3356791581.

“La pandemia – spiega il sindaco di Solaro Nilde Moretti – ha rischiato di toglierci la voglia di stare insieme, ora dobbiamo recuperarla anche con iniziative come questa che fanno comunità, unendo il tutto ad una rinnovata ispirazione artistica per abbellire le nostre città. Aggiungiamo colore e speranza, mettendo da parte le preoccupazioni. È il momento di tornare a vivere e di stare tutti insieme. Ringrazio Intrecci per la bella proposta e non vedo l’ora di vederci tutti all’opera e di vedere il prodotto del nostro recupero urbano”.

