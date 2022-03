x x

ROMAGNANO SESIA – Clamorosa sconfitta per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che nella 21ª giornata del campionato di Serie B (volley maschile) cade in quattro set in casa della ErreEsse Pavic di Romagnano Sesia, squadra penultima in classifica del Girone B.

Combattutissimi i primi due parziali, chiusi in favore dei padroni di casa 30-28 e 25-23. La reazione degli uomini di Gervasoni nel terzo (21-25), prima del 25-22 finale che regala i tre punti ai piemontesi.

Caronno Pertusella è ora a -1 dalla Pallavolo Saronno, che però ha ancora una partita di recuperare. Grande attesa per i gialloblù, che la prossima settimana affronteranno in casa propria la Pallavolo Scanzorosciate.