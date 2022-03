x x

SARONNO – Telecamere e riflettori accesi sullo sport saronnese e in particolare sul campione Antonio Altobelli deus ex machina della rinascita dello Sporting club di via Garcia Lorca.

Oggi alle 17,30 Saronno e il suo campione saranno protagonisti di Casa Italia la trasmissione in onda su Supertennis rete televisiva sportiva italiana dedicata al tennis. Altobelli e lo Sporting Club saranno il fulcro della rubrica che gira per l’Italia raccontando le realtà dei circoli del Belpaese.

Per Altobelli, ex professionista sarà anche l’occasione di parlare della sua vittoria al campionato italiano Over 55, titolo conquistato sui campi indoor di Grosseto.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn