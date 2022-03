x x

CISLAGO – La sezione di Varese della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) organizza una serata informativa dedicata al tema della prevenzione dei tumori ginecologici ed urologici, con il patrocinio del Comune di Cislago.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 24 marzo alle 20.30 nella sala convegni di Villa Isacchi, ingresso consentito fino ad esaurimento posti previo green pass rafforzato e mascherina FFP2.

la serata sarà organizzata secondo il seguente programma

Ore 20.30 – Saluto delle autorità

Ore 20.40 – Introduzione con Ivanoe Pellerin, Presidente LILT – Associazione di Varese

Ore 20.50 – I tumori ginecologici con Giuseppe Nucera, Direttore Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale di Busto Arsizio – ASST Valle Olona

Ore 21.20 – I tumori urologici con Carlo Buizza, Direttore Struttura Complessa Aziendale di Urologia, Ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno ASST Valle Olona

Ore 22 – Discussione e conclusion

(foto: volantino dell’iniziativa)

21032022