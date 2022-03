x x

SARONNO / TRADATE / LIMBIATE – E’ del tardo pomeriggio domenicale l’ultimo aggiornamento regionale sui dati locali dei contagi da coronavirus. A Saronno +24, a Tradate +14, a Caronno Pertusella +17. Nel vicino comasco a Lomazzo +8; nelle Groane +5 a Lazzate e +18 a Limbiate.

Ecco il quadro della situazione, tra parentesi il dato dell’altro ieri.

Saronno 9.599 (9.575)

Tradate 4.712 (4.698)

Caronno Pertusella 5.142 (5.125)

Venegono Superiore 2.116 (2.097)

Gornate Olona 629 (628)

Varese 19.835 (19.768)

Busto Arsizio 20.148 (20.085)

Gallarate 12.626 (12.591)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.680 (2.672)

Bregnano 1.863 (1.857)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 9.603 (9.585)

Cesano Maderno 10.573 (10.545)

Lazzate 2.106 (2.101)

Monza 30.872 (30.767)

Desio 10.778 (10.754).

Anche i dati provinciali dei nuovi contagi da coronavirus indicano numeri a tre cifre, sicuramente di rilievo. Nel Varesotto ieri sono stati registrati +726 casi; nel Comasco +428 ed in Brianza +615.

Prosegue il trend al rialzo per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, ieri +6.371 casi, i decessi sono stati 17. Ieri in Italia sono stati registrati 60.415 nuovi casi, i decessi sono stati 93.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: centro vaccinale di Saronno)

21032022