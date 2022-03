Origgio, serata benefica pro Ucraina

x x

ORIGGIO – Sabato 19 marzo il Comune di Origgio ha organizzato un concerto per raccogliere fondi per le popolazioni della Ucraina, “dentro e fuori i propri confini”.

Come ricordano dall’ente locale, “grazie all’associazione Hesperia e alla parrocchia, i fondi raccolti verranno inviati alla Caritas già attiva nei luoghi del conflitto. Potete contribuire inviando donazioni a questo Iban: IT39N0310450520000000400084, della associazione culturale Hesperia. Oppure in contanti consegnandoli a Villa Borletti dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. La raccolta si chiuderà il 31 marzo”.

E’ questa una delle molte iniziative pro Ucraina che si stanno svolgendo in questo periodo sul territorio del Saronnese, dove grande è la mobilitazione in aiuto della popolazione ucraina.

