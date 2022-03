x x

ROVELLASCA – Lo scorso week-end gli atleti della Scherma Doc Rovellasca sono scesi in pedana a Mantova partecipando alla seconda prova Regionale Gpg di Spada. Con grandissima soddisfazione la saronnese Nicoletta Espa, categoria Giovanissime (11 anni) ha ottenuto uno strepitoso secondo posto che per una stoccata e per fine tempo a disposizione non si è tramutato nel primo. Un risultato che proviene da un allenamento serio e costante che segue il ritmo e il metodo dell’inarrestabile maestro Paolo Corti, una eccellenza nell’insegnamento della scherma.

Umberto Palumbo, categoria Allievi (13 anni) dopo aver superato brillantemente la fase del primo girone viene battuto alla seconda diretta dopo un incontro combattutissimo per 13 a 15. “I nostri ragazzi si sono fatti valere ed ora guardano avanti per i prossimi traguardi, le nazionali – rilevano dalla Scherma doc – La nostra società Scherma Doc da anni, prima a Saronno e poi a Rovellasca si impegna a far conoscere questo stupendo sport a tutti, dai più piccoli agli adulti. La nostra palestra aspetta chiunque abbia voglia di cimentarsi con la spada o con il fioretto in via Dante Alighieri a Rovellasca. Ci trovate su Facebook e su instagram con le pagine Sherma Doc Asd”.

(foto: alcuni momento della trasferta a Mantova)

21032022