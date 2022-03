x x

SARONNO – Presto disporrà di spazi didattici e di un nuovo museo nell’area dismessa dell’ex Isotta Fraschini di Saronno e intanto oggi la Pinacoteca di Brera ha lanciato il progetto “Museo per tutti”.

L’assessore regionale alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha partecipato alla Pinacoteca di Brera alla conferenza stampa di presentazione del progetto, nato con la finalità di rendere fruibili l’arte e la cultura a tutti, non solo alle persone con disabilità intellettiva, ma anche alle persone che attraverso le loro fragilità possono riuscire a vivere emozioni e a comprendere le opere d’arte grazie a percorsi e linguaggi elaborati in modo specifico e facilitato.

“Il raggiungimento della piena accessibilità – ha detto l’assessore Locatelli – richiede attenzione e sensibilità da parte di tutti. Le istituzioni, in particolare, hanno il compito di sostenere e stimolare percorsi come quello che ho potuto vedere alla Pinacoteca di Brera. Un grande esempio realizzato grazie all’impegno dell’associazione “L’abilità” con il contributo della Fondazione De Agostini, che da tempo sperimentano nuove modalità di fruizione dell’arte”. “Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore – da anni è impegnata in prima linea per garantire politiche di inclusione che garantiscano la piena accessibilità alle persone con disabilità anche dal punto di vista turistico e culturale e continuerà ad incoraggiare progetti socialmente rilevanti, invitando i musei della nostra regione a rendere fruibili a tutti le bellezze artistiche che custodiscono”.

