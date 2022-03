x x

SARONNO – A oggi, 22 marzo, sono ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona 56 pazienti covid-19, così suddivisi: 21 a Busto Arsizio, 23 a Gallarate (nessuno in Terapia intensiva), 12 a Saronno. In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo un paziente a Busto Arsizio.

Età media dei ricoverati: 72 anni.

Per sintomatologia riconducibile a Sars-Cov-2 al momento 3 persone sono in accertamento al pronto soccorso di Busto Arsizio e una persona al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno

Afferma il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici: “Rimane sostanzialmente stabile il numero di pazienti ricoverati con riscontro di infezione da covid. La fase di progressiva discesa che era stata osservata nelle settimane precedenti si è arrestata e c’è persino qualche lieve segnale, per ora contenuto e non preoccupante, di incremento di ricoveri. Il dato è coerente con la persistenza di circolazione del virus nella popolazione”.

