x x

SARONNO – Pompieri al lavoro oggi, martedì 22 marzo, alle porte del quartiere Prealpi per un incendio scoppiato sul tetto di un condominio tra via Legnani e via Marco Polo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono arrivati sul posto intorno alle 15 dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti della zona che hanno visto una colonna di fumo alzarsi da tetto. In meno di mezz’ora la squadra ha avuto la meglio sulle fiamme e ha concluso l’intervento con la messa in sicurezza del tetto. Sono seguiti gli accertamenti di rito sulle cause dell’incendio, l’ipotesi è quella di un problema tecnico, che comunque è stato domato rapidamente.

(alcune foto dell’intervento)

22032022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn