Ucraina, Astuti (Pd): “Oggi il consiglio regionale si è fermato per ascoltare Zelensky”

x x

VARESE – “Oggi il Consiglio regionale della Lombardia si è fermato per ascoltare l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento. “Kiev ha bisogno di vivere nella pace, una pace continua, eterna, come deve averla Roma e qualunque città del nostro mondo”, ha detto. Dalle sue parole tutto il dolore dell’intera Ucraina: l’invasione russa sta distruggendo intere famiglie e città, portando con sé un dolore e una devastazione inimmaginabili. Difendiamo la pace, continuiamo a perseguire sulla strada della solidarietà e mostriamo il nostro sostegno alle cittadine e cittadini ucraini perché, come ha sottolineato il premier Mario Draghi, “oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, la nostra libertà e la nostra sicurezza”. Cosi il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Pd.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

22032022