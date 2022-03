x x

CANTÙ – Mercoledì sera scontro nelle zone alte della classifica, tra Castello città di Cantù e FBC Saronno nel campionato di promozione: finito 1-1. Il centro avanti saronnese Orazio Iacovelli è piuttosto soddisfatto dal carattere dimostrato dalla squadra.

Risultati della diciassettesima giornata: Universal Solaro – Aurora Cmc Uboldese 2-0, Solese – Valle Olona 1-0, Solbiatese – Morazzone 2-2, Meda – Olimpia 3-0, Gallarate – Lentatese 0-2, Amici dello sport – Besnatese 3-1, Accademia Inveruno – Union villa Cassano 1-1.

Classifica: Solbiatese 61, Castello città di Cantù 44, Morazzone 43, Meda 41, Saronno 40, Lentatese 38, Besnatese 37, Universal Solaro 30, Valle Olona 29, Aurora Cmc Uboldese 29, Accademia Inveruno 23, Amici dello Sport 22, Solese 20, Gallarate 19, Olimpia 18, Union villa Cassano 16.

23032022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn