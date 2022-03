x x

SARONNO – Giovedì 31 marzo alle 18.30 il Museo Gianetti di via Carcano organizzerà una serata a tema per la “Settimana della poesia” in collaborazione con il Comune di Saronno. Durante la serata verranno lette alcune poesie: tra gli autori scelti ci sarà anche il saronnese Giuseppe Radice, il quale ha dedicato uno dei suoi componimenti poetici in dialetto proprio alla signora Nina Biffi, moglie dell’imprenditore e collezionista Giuseppe Gianetti, la cui collezione di maioliche e ceramiche è esposta al museo.

“Vi aspettiamo per passare una serata insieme in museo! – rilevano i responsabili dell’ente museale – Ricordiamo a tutti gli interessati che l’ingresso è gratuito”. Necessaria la prenotazione al link

(foto: il poeta saronnese Giuseppe Radice)

