SARONNO – Turno infrasettimanale del campionato di Promozione, oggi, con il recupero della 2′ giornata di ritorno, saltata in concomitanza con l’ultima ondata di contagi da coronavirus. Per la serata odierna, tutte le gare sono previste con inizio alle 20.30, è dunque previsto l’intero turno di campionato con match clou la sfida per la zona playoff fra Castello Cantù e Fbc Saronno, sul campo di via San Giuseppe a Cantù e su ilSaronno in diretta play by play. Arbitro designato è Alessandro Cisternini di Seregno, con assistenti Sami Buzani di Busto Arsizio e Matteo Colombo di Busto Arsizio. Si gioca anche il derby locale Universal Solaro-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio, della stessa sezione anche gli assistenti Dante Calabrese e Mario Leonardo Facchino.

Completano il turno gli incontri Accademia Inveruno-Union Villa Cassano, Amici dello sport-Besnatese, Gallarate-Lentatese, Meda-Olimpia, Solbiatese-Morazzone, Solese-Valle Olona. Classifica: Solbiatese 60 punti, Castello Cantù 43, Morazzone 42, Fbc Saronno 39, Meda 38, Besnatese 37, Lentatese 35, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Universal Solaro 27, Accademia Inveruno 22, Amici dello sport e Gallarate 19, Olimpia 18, Solese 17, Union Villa Cassano 15.

(foto: Fbc Saronno nel match di domenica scorsa vinto in casa sull’Aurora Cmc Uboldese)

23032022