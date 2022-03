x x

UBOLDO / LIMBIATE / TRADATE – Ieri nel tardo pomeriggo a Uboldo, erano le 19.30, incicente in via 20 settembre: si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta, ed un uomo di 63 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha prestato le cure del caso al paziente, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente stradale anche a Limbiate, dove un via Oberdan una automobile uscita di strada. Il fatto è accaduto alle 23: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Desio, i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e l’auto-infermieristica, per prestare soccorso ad una ragazza di 27 anni, poi trasportata all’ospedale di Desio, non è comunque apparsa in pericolo di vita.

Incidente stradale pure a Tradate: scontro auto-moto, sempre ieri: alle 17.45 l’intervento di una ambulanza del Sos e dei carabinieri della Compagnia di Saronno per soccorrere un ragazzo di 29 anni, quindi trasportato all’ospedale tradatese per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

(foto archivio)

23032022