ROVELLO PORRO / SARONNO – “Da ieri è possibile acquistare gli abbonamenti mensili validi ad aprile 2022. La direttrice Milano-SARONNO-Como Lago usufruisce del bonus regionale. I viaggiatori da Saronno a Milano risparmieranno acquistando il titolo di viaggio con origine Rovello Porro, comunque valido in partenza da Saronno – spiegano dal Comitato viaggiatori nodo di Saronno – A causa di un bug storico, possibili problemi tecnici nel cambio di itinerario attraverso le modalità automatizzate sito, app, emettitrici”.

Proseguono dal comitato: “Le direttrici Saronno-Seregno-Milano-Albairate e Malpensa-Milano usufruiscono dell’indennizzo per gennaio 2022. Chi era abbonato a tali direttrici per il mese di gennaio 2022 (no Stibm) potrà richiedere un rimborso del 10 per cento qualora di valore superiore a 4 euro accedendo alla propria area personale sul sito di Trenord, in biglietteria o via posta”.

(foto: la stazione ferroviaria di Rovello Porro)

23032022