SARONNO – “Hanno tolto le mostrine esterne delle serrature di due porte ed agganciate le chiavi hanno aperto indisturbati”. Così ieri sera una saronnese ha raccontato sui social il furto messo a segno nella zona a ridosso del centro storico.

Obiettivo della saronnese informare vicini e in generale i saronnesi della presenza dei ladri e invitare a evitare di mettersi a rischio lasciando le chiavi nella serratura. In questo episodio i ladri sono riusciti a ripulire due appartamenti senza che le famiglie si accorgessero tanto che sospettano che in qualche modo li abbiano addormentati.

I malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione e poi si sono dileguati nella notte senza che nessuno si accorgesse di nulla tanto che il doppio furto è stato scoperto solo la mattina successiva. “Hanno messo a soqquadro tutto alla sola ricerca di oro e denaro – conclude la saronnese – Fate attenzione, non lasciate mai le chiavi nelle serrature”.

Tanti i messaggi di vicinanza arrivati dal gruppo “Sei di Saronno se…”.

