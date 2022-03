x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Saronno circa l’app Municipium.

Un altro tassello fondamentale nel percorso partecipativo del Comune di Saronno è quello offerto dalla App Municipium, uno strumento che consente ai cittadini di segnalare direttamente all’Amministrazione, utilizzando una app scaricabile gratuitamente sui dispositivi elettronici, guasti, disservizi, problematiche sul territorio.

Negli ultimi mesi si sono registrati alcuni rallentamenti nella gestione delle segnalazioni ed è per questo motivo che gli uffici stanno mettendo a punto una nuova metodologia di presa in carico delle comunicazioni che arrivano attraverso la app, in modo da essere pienamente operativi nel giro di un mese.

Si invitano i cittadini a continuare ad usare lo strumento, che sicuramente è il modo più diretto per far arrivare le indicazioni e le richieste di intervento.

