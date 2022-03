x x

CISLAGO – Spaccio di droga alla periferia di Cislago? I cittadini segnalano un sospetto andirivieni nei pressi della rotonda che porta all’accesso di autostrada Pedemontana e dove si starebbe ripetendo quel copione già visto anche in altri luoghi della zona. Una sorta di “take away” della droga, dove l’acquirente accosta e si ferma un attimo, dal bosco esce lo spacciatore che si fa dare i soldi e consegna la bustina con lo stupefacente.

E’ una zona, quella dei boschi della periferia cislaghese, dove giò in passato erano stati segnalati episodi di spaccio e dove si sono registrati frequenti interventi da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

23032022