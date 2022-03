x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente di Obiettivo Saronno e ex assessore Novella Ciceroni in merito all’app Municipium su cui l’Amministrazione ha ammesso, dopo diverse segnalazioni dei cittadini, qualche rallentamento.

Credo molto nello strumento app Municipium che, da assessore, ho proposto di istituire per gestire le segnalazioni di non conformità che arrivano dai cittadini e sono felice che l’Amministrazione voglia continuare a valorizzarla. Credo che l’APP Municipium sia uno strumento valido perché:

– concentra in un unico canale tutte le segnalazioni che precedentemente arrivavano dai cittadini in mille modi diversi (telefonate, PEC,indirizzi mail dei singoli uffici, protocollo, format sul sito, etc etc);esiste l’APP ed esiste una mail a cui scrivere se non si vuole utilizzare l’APP: [email protected]

– tutte le segnalazioni (anche quelle che arrivano via mail a [email protected]) sono memorizzate in un database per una loro opportuna valutazione e gestione; si vede come questo sia di aiuto sopratutto per quelle segnalazioni che necessitano di una programmazione e di una progettazione per essere risolte.

– facilita la gestione delle segnalazioni dal momento che esse arrivano direttamente all’ufficio preposto alla soluzione delle stesse, scandendo tempi di presa in carico, di risposta e di chiusura.

Naturalmente, l’app Municipium è uno strumento e affinchè “funzioni” necessita di una struttura (amministratore e dipendenti comunali appartenenti ai vari uffici) che curano l’analisi del problema e la successiva realizzazione della soluzione proposta.

Perciò è evidente come, se un problema c’è, questo non risiede nello strumento, ma nel sottodimensionamento di tutti gli uffici comunali, problema a cui l’Amministrazione non sta fornendo alcuna soluzione: gli uffici sono al collasso, alcuni sono completamente scoperti di personale preposto.

Molte persone non sono contente perchè non valorizzate e, conseguentemente, si lavora male. Ci sono dei miglioramenti implementativi da poter fare sull’APP al fine di aiutare il lavoro degli uffici e che erano in programma quando avevo la delega all’innovazione tecnologica; ne ricordo una. Non tutte le segnalazioni che arrivano dai cittadini sono gestite direttamente dagli uffici tecnici comunali.

Infatti, alcune attività di manutenzione ordinaria sono gestite da aziende esterne che hanno in carico la gestione di settori specifici come, ad esempio, l’illuminazione pubblica oppure la gestione dei rifiuti (abbandono e raccolta dei rifiuti), la pulizia delle strade e altre. Nel momento in cui il cittadino apre una segnalazione, se l’attività di manutenzione è gestita da una azienda esterna, il cittadino è invitato a non effettuare la segnalazione sull’APP ma a collegarsi sulla piattaforma dell’azienda esterna piuttosto che a chiamare il numero verde dedicato e così via. Naturalmente, è possibile effettuare la segnalazione anche sull’APP Municipium (scelta perseguita dalla quasi totalità dei cittadini che sono già sull’APP): un dipendente dell’ufficio dedicato effettuerà la stessa segnalazione sulla piattaforma aziendale dedicata e riporterà le risposte al cittadino.

E’ evidente come questa operazione, che prevede un doppio passaggio, sia dispendiosa in termini di tempo e non del tutto efficiente, per cui buona cosa sarebbe programmare una attività di integrazione nell’APP della gestione delle attività da parte delle aziende esterne, allo scopo di aumentare l’efficienza del lavoro degli uffici e la relativa soddisfazione del cittadino nell’avere una risposta tempestiva. Insomma c’è tanto da fare ma a me sembra che tutto sia fermo.

