x x

SOLARO – Vince il Solaro nel recupero della 17° giornata del girone A di Promozione contro l’Aurora CMC Uboldese, per i solaresi è decisivo il secondo tempo della gara per portare a casa i tre punti.

Inizia subito male la gara per gli ospiti, al 4’ viene espulso Bortignon per aver negato una chiara occasione da gol a Fabozzi; i ragazzi di Broccanello però non riescono a sfruttare la superiorità numerica e vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa partono forti i giallorossi, dopo 3’ Fabozzi apre le marcature sfruttando al meglio la brutta respinta di Pasiani. Al 5′ altro episodio determinante nelle dinamiche del match; Bernareggi commette fallo all’interno dell’area di rigore, per il direttore di gara è calcio di rigore, dal dischetto va Giglio che fa 2-0.

Con questa vittoria l’Universal Solaro si piazza esattamente a metà classifica quota 30 punti, a meno 10 dalla zona playoff, attualmente occupata dall’FBC Saronno con 40 punti.

Universal Solaro – Aurora Uboldese 2-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, De Giorgi, Parisi, Greco, Panariello, D’elia, Rotiroti (40′ st Diana), Franco (34′ st Legnani), Giglio (23′ st Farioli), Somaini (11′ st Fioroni), Fabozzi (11′ st Di Patria). A disposizione: Cuzzolin, Esopi, Leoncini, Diana, Legnani, Livelli, Di Patria, Fioroni, Farioli. All.: Broccanello.

AURORA UBOLDESE: Pasiani, Bortignon, Bartucci, Vernocchi, Moneta, Banfi (42′ st Sulka), Alberti (38′ pt Ceriani), Maiorano, Montani (28′ st Schulz), Bernareggi (32′ st De Benedittis), Maugeri. A disposizione: Lucca, Risi, Ceriani, Schulz, Sulka, Castiglioni, Costa, Gianforti, De Benedittis. All.: Gilardengo.

Marcatori: 3′ st Fabozzi (US), 5′ st Giglio (US)