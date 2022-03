x x

SARONNO – Al via il corso per arbitri di calcio promosso dalla sezione di Saronno dell’Aia, l’Associazione arbitri. Si tratta di un corso online gratuito, per ragazzi e ragazze fra i 15 ed i 35 anni; previsto una volta completato il corso e superati i test finali un rimborso (da 30 euro in su) per ogni partita arbitrata, e la fornitura del materiale tecnici e abbigliamento ufficiale. Il corso vale anche per il credito scolastico, ed il suo positivo completamento dà diritto alla tessera ufficiale Aia-Figc per entrare gratuitamente in tutti gli stadi d’Italia.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Aia Saronno attraverso la propria pagina Facebook, Instagram, via email a [email protected] o, ancora, al numero 3383818380.

(foto: precedente evento in presenza degli arbitri saronnesi)

