CISLAGO – Circolava con la patente scaduta dal 2005 il motociclista di Tradate che è stato fermato dagli uomini della polizia locale di Cislago e si è ritrovato, così, senza patente e con una salata multa da pagare.

E’ successo stamattina in una delle arterie che attraversano Cislago durante uno dei controlli, recentemente intensificati, della polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni.

Cosa succederà ora? L’uomo non potrà risalire in moto e dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida. In sostanza la motorizzazione dovrà verificare nuovamente se l’uomo ha i requisiti per poter condurre i veicoli.

