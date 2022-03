x x

MISINTO – Grande partecipazione alla Giornata ecologica promossa dall’associazione cacciatori di Misinto.

A partecipare alla manifestazione per ripulire il verde cittadino, circa 50 partecipanti che si sono divisi tra le zone dei boschi di Sant’Andrea e gran parte delle zone agricole intorno a Misinto.

Muniti di guanti, sacchi, pinze e pettorine, fornite da Gelsia Ambiente che ha collaborato con il comune per l’evento anche fornendo un operatore e un automezzo, i cittadini hanno riempito di rifiuti i mezzi messi a disposizione del comune e dei privati: “L’auspicio – dicono dall’Amministrazione – è che la civiltà prenda il posto della maleducazione di chi abbandona ogni genere di rifiuti deturpando l’ambiente”.

Presente per un saluto, anche il sindaco che, per motivi di lavoro, non ha potuto partecipare alla manifestazione; presenti, invece l’assessore Davide Cattaneo, che, tra le deleghe, presenta quella agli Eventi, e il consigliere comunale Luca Nobile.

Oltre ai cacciatori hanno partecipato la protezione civile di Misinto, la Croce Rossa Comitato Alte Groane, il gruppo Volontari Civici Misinto.

