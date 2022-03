x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale relativa al verde.

Una bella novità sul fronte della cura del verde arriva in questi giorni dall’assessorato all’Ambiente, che ha destinato 100.000 euro alla riqualificazione di aree verdi e viali che non sono mai stati attrezzati o dove, purtroppo, negli anni sono state abbattute o sono morte piante non più sostituite.

Le nuove piantagioni interessano l’intero territorio comunale: si va da via Monte Podgora a via Grassi, da via Prealpi a via Alliata, da via Primo Maggio a via Cattaneo, e ancora via Don Sturzo, via Strà Madonna, via Don Marzorati, via San Dalmazio, via Rovereto.

Questo stanziamento è la conseguenza di un lavoro preparatorio effettuato negli scorsi mesi, che ha portato al censimento delle piante comunali – da cui risulta che ci sono circa 8500 piante di proprietà pubblica, oltre 300 fallanze (piante morte da tempo), 32 aree gioco e 10 parchi attrezzati a verde – all’avvicendamento tra il precedente e il nuovo agronomo incaricato, alle necessarie verifiche effettuate dagli uffici sui terreni comunali per valutarne la disponibilità, le caratteristiche e l’adeguatezza.

Le prime piantumazioni sono programmate ad aprile, con le attività di riqualificazione di piazza San Francesco e di piazzetta della Croce, angolo via Portici, che prevedono la piantumazione di due Prunus in Piazza San Francesco, e di sei alberelli di Ligustro in Piazza della Croce.

Entrambi gli interventi sono in sostituzione di piante mancanti, malate o morte. Nel corso dell’estate saranno eseguite le lavorazioni preliminari, quali l’eliminazione delle ceppaie, l’ampliamento dei tondelli nei viali e nelle piazze pavimentate, la preparazione del fondo e del terreno utile a ospitare le nuove piante nella prossima stagione autunnale.

