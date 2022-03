x x

SARONNO – E’ diventato un appuntamento importante per il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, quello che il mercoledì mattina lo porta ad incontrare i commercianti saronnesi. Dopo aver dato spazio agli esercenti dei quartieri più periferici, da qualche mercoledì il primo cittadino si sta dedicando ai negozi del centro e, in particolare, ieri era in corso Italia dove, come accade sempre in queste mattinate, ha ascoltato i commercianti, aperto un confronto sulle problematiche e le difficoltà, recepito i suggerimenti.

“Una bella abitudine ormai, che rientra nella necessità, per questa Amministrazione comunale, di condividere ed effettuare scelte partecipate!” viene rilevato in una nota del Comune.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti della visita del sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ieri ai commercianti del centro storico)

24032022