x x

MESENZANA – Carabinieri e personale sanitario mobilitati stamattina a Mesenzana. In un’abitazione in via Pezza sono stati trovati i corpi senza vita di un bimbo di 7 anni e della sorellina di 13. Con loro anche quello del padre di 44 anni.

L’ipotesi è quella di un’omicidio suicidio. Secondo una prima ricostruzione la madre sarebbe andata a prendere i figli a casa del marito per portarli a scuola e avrebbe fatto la drammatica scoperta. Sul posto i carabinieri di Luino con il reparto operativo di Varese. Sono ovviamente stati avviati tutti gli accertamenti scientifici per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto con precisione.

Sul posto, secondo quanto riportato da Luinonotizie, anche il primo cittadino di Mesenzana Alberto Rossi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn