Caronno Pertusella: il Comune assume 2 agenti di polizia locale

CARONNO PERTUSELLA – Si potenzia il comando di polizia locale di Caronno Pertusella, il Comune ha lanciato un bando per assumere due agenti. Per informazioni ci si può rivolgere in Municipio.

Questo uno stralcio del bando emesso dal Comune di Caronno Pertusella.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 2 posti di “Agente di Polizia locale” (categoria C, posizione economica C1), a tempo pieno. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Nel corso della presente procedura l’Amministrazione potrà avvalersi di sistemi automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la correzione dei risultati delle prove concorsuali. L’Amministrazione, con riferimento a n. 2 posti ha effettuato la comunicazione ex art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001 a Regione Lombardia che ha rilasciato nullaosta al reclutamento. Il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che sia stato compiuto l’intero periodo di formazione obbligatoria ed a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del raggiungimento delle competenze descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire, fatte salve le norme di legge e contrattuali.

25032022