CISLAGO

Segnaliamo che in questi giorni si sono verificati episodi di truffe sul nostro territorio, ai danni di automobilisti accusati di aver urtato e rotto lo specchietto di un’altra automobile. In realtà, si tratta di una truffa: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno.

I ladri agiscono in modo molto subdolo: da una vettura ferma, o comunque in marcia lenta, il malvivente lancia qualcosa sulla fiancata del malcapitato prescelto, in modo da fare un rumore abbastanza percettibile. In seguito, l’auto dei ladri si avvicina e i malviventi accusano di aver urtato lo specchietto della loro auto, chiedendo al truffato un risarcimento in denaro immediato e in contanti, in modo da evitare la burocrazia e accelerare i tempi. Si tratta di una truffa.

Non deve mai essere consegnata alcuna somma di denaro e vanno avvisate le forze dell’ordine.

