COGLIATE – Il comitato promotore ed organizzatore “Madona de Marz”, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Cogliate e del comune di Ceriano Laghetto, organizza anche quest’anno la manifestazione denominata Madona de Marz 2022 che si svolge da questo fine settimana a lunedì 28 marzo con un ricco programma come in allegato.

In occasione della Madona de marz 2022 domenica 27 marzo alle 11.15 si terrà la presentazione del libro sulla storia delle campane del santuario e alle 11.30 -12.00 circa concerto di campane con tastiera presente in cima al campanile.

Venerdì 25 marzo

Alle 10 Lodi presiedute della Bv Maria

Alle 10.30 santa Messa solenne

Alle 15 adorazione eucaristica e san Rosario

Alle 21.00 Santa Messa

Sabato 26 marzo

Alle 14 San Rosario

Alle 15 preghiera di affidamento dei bambini, in particolare battezzati nel 2021

A seguire: spettacoli con artisti di strada, Agility dog con team del Gacb di Caronno Pertusella

Domenica 27 marzo

Per tutto il giorno Mercatino Hobbystico (nel rispetto dei dpcm in vigore)

Alle10.30 Santa Messa (sospesa quella delle ore 9)

Alle 15 Santa Rosario e benedizione con la Reliquia

A seguire: spettacolo con artisti di strada, Concerto Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Cogliate – omaggio a Ennio Morricone, risottata offerta dal ristorante La Madonnina di Cogliate

Alle 21 via Lucis Mariana

Lunedì 28 marzo

Alle 15 Santa Messa a ricordo di tutti i defunti e benefattori Santuario

Alle 21 Santa Messa a ricordo di tutti i defunti e benefattori Santuario

Causa Covid, la capienza del Santuario è limitata, pertanto si consiglia di suddividersi sulle diverse messe. Saranno preparati anche alcuni posti a sedere davanti al Santuario; durante la manifestazione, Bar-Grill solo d’asporto.

L’accesso all’area è consentito solo con Green Pass.

Sabato 2 aprile

Fiaccolata per la pace del mondo e contro tutte le guerre, organizzata dal Comitato Genitori Scuole di Ceriano Laghetto in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Ceriano Laghetto e di Cogliate.

Ritrovo alle 19.45 presso: scuola primaria “don A. Rivolta”, via Stra Meda 33 – Ceriano Laghetto; scuola secondaria “Dino Buzzati”, viale Rimembranze 13 a Cogliate.

Partenza alle 20 e arrivo al Santuario Beata Vergine Maria di San Damiano per un momento di riflessione tutti insieme.

