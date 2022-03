x x

SARONNO – Report settimanale della pandemia da coronavirus: come sempre Ats Insubria fa il punto della situazione, riguardo alla zona di competenza, da Saronno a Varese, al vicino comasco.

L’analisi dei dati di quest’ultima settimana mostra una graduale riduzione della velocità di crescita dei nuovi contagi. In particolare, la percentuale di aumento dei casi è passata da un 50% tra la prima e la seconda settimana di marzo, a poco più di un 30% tra la seconda e la terza.

Tale tendenza, se confermata nella prossima settimana, consentirebbe di ipotizzare una riduzione del numero assoluto dei contagi a partire dalla seconda metà del mese di aprile. L’Rdt, dopo aver raggiunto il valore di 1.5, mostra una tendenza a portarsi verso il valore di 1, ovvero la fine della espansione epidemica. Il numero di ospedalizzati, nel territorio di Ats Insubria, non appare aumentato.

