SARONNO – “La situazione meteorologica caratterizzata da assenza di precipitazioni, da aria secca a tutte le quote e da un rialzo delle

temperature sta favorendo ulteriormente l’aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi

boschivi, in particolare sui settori prealpini della Regione”. Lo fa sapere il Servizio meteo regionale.

Per questi motivi, dicono dalla Regione, “e per l’elevato numero di incendi che sta interessando il territorio regionale in questi giorni, si sottolinea il passaggio a codice rosso per le zone prealpine. Si segnala che saranno quindi possibili incendi con intensità del fuoco “elevata” ed una propagazione “veloce“, specie nelle zone con codice colore di allerta arancione o rossa. I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla pianura si limitano alle aree boscate”.

Negli ultimi giorni si sono verificati incendi nel Varesotto e nel Parco delle Groane.

25032022