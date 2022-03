x x

SARONNO – Italia del calcio fuori dai Mondiali, dopo la sconfitta di ieri sera a Palermo contro la modesta Macedonia del Nord (0-1). Se ne parla e parecchio, ovviamente, anche a Saronno come in tutto il Paese, e non mancano i commenti anche sui social. Quello di Mario Busnelli, da anni impegnato con l’associazione no profit Saronno point ma anche ex presidente della Saronno Robur, tocca anche temi economici e sociali.

Dice infatti Busnelli: “La Federcalcio deve fare un grande esame di coscienza, In campionato abbiamo solo giocatori stranieri, non si gestiscono le giovanili. Una Nazionale senza punte, giocatori di seconda fascia, perdere contro una squadra da serie C è la dimostrazione di una pochezza nel calcio internazionale. Mancini non ha fatto fare il salto di mentalità, poi abbiamo massacrato Ventura. Comunque meglio così, nel mondiale avremmo fatto tre partite. Delusione? No, realtà di un calcio italiano senza giocatori attaccati alla maglia. Troppi soldi , tanta virtualità! Pensiamo ora a salvare l’Italia dalla miseria e dalla disperazione di tante famiglie senza lavoro. Basta valanga di soldi per un gioco che sinceramente sta diventando penoso! Salviamoci da questa becera situazione sociale ed economica!”

