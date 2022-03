x x

SARONNO – Si è conclusa la raccolta fondi realizzata da Amor Sportiva, Tennis Ceriano e Gruppo Sportivo Robur Saronno per sostenere la popolazione ucraina costretta a fare i conti con la guerra e l’inviasione. Sono stati raccolti 1.745 euro

“Sono stati utilizzati i primi 500 euro – spiegano gli organizzatori – per l’acquisto di medicinali e generi alimentari da inviare a Padre Igor che opera in un Seminario a Leopoli dove accoglie le famiglie in attesa di poter uscire dal l’Ucraina”.

Il resto dei soldi verrà utilizzato per assistere e sostenere le famiglie di Saronno che ospitano e ospiteranno i profughi ucraini. Di tutto verrà, ovviamente, reso conto.

(foto archivio)

