SARONNO – Il tema è un po’ da addetti ai lavori ma la confusione è tale da indignare e agitare l’intero mondo politico saronnese anche perchè con la maggioranza appesa ad un voto in consiglio comunale (con le tensioni legate al futuro dell’ex Isotta e alla riqualificazione della scuola Rodari) la maggioranza è una sorvegliata speciale.

A dar fuoco alle polveri le dimissioni dal ruolo di presidenti delle commissioni dei delegati di Obiettivo Saronno (Luca Amadio, Lorenzo Puzziferri e Cristiana Dho) in seguito all’uscita della lista civica dalla coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi. In sostanza la commissione Commercio, Sport e Istruzione sono rimaste senza presidente.

Nel regolamento, approvato a inizio mandato dalla maggioranza Airoldi, non è prevista né la casistica delle dimissioni e tanto meno la rielezione di un presidente. Il risultato è che il centrodestra unito Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha condiviso una nota per chiedere all’Amministrazione di non forzare il regolamento e “utilizzare questi spazi di confronto e di lavoro e rilanciare temi “su cui l’amministrazione non ha brillato” e in cui “commissioni e vicepresidenti potrebbero diventare uno stimolo”.

Di diversa opinione la maggioranza che, parere del segretario comunale alla mano, ha chiesto di convocare le commissioni con all’ordine del giorno l’elezione di un presidente evidentemente di maggioranza. Forza Italia, con il vicepresidente della commissione Commercio, accetta e la nomina viene inserita all’ordine del giorno mentre sia FdI, che con Marina Ceriani presiede la commissione Sport, e Lega che con Riccardo Guzzetti presiede quella Istruzione, restano fedeli alla prima interpretazione.

Il risultato è che la convocazione della commissione Sport, ieri alle 19 manca del numero legale: disertano i delegati di Pd, lista Airoldi e soprattutto l’assessore Gabriele Musarò. A sorpresa assente anche Forza Italia. Presente con FdI, Lega e Obiettivo Saronno il delegato di [email protected] La vicepresidente Ceriani si scusa per l’accaduto e annuncia una prossima convocazione.

Alle 21 nuova commissione stavolta Istruzione con Riccardo Guzzetti. In questo caso assente l’assessore e l’intera maggioranza. Grande amarezza per i presenti che ricordano l’ordine del giorno che prevedeva si parlasse della situazione della riqualificazione della Rodari e della consulta giovani. Guzzetti annuncia a breve una riconvocazione con l’auspicio di una maggior responsabilità da parte della maggioranza.

Insomma le lacune del regolamento sono evidenti così come le difficoltà dell’Amministrazione di gestire la situazione ma soprattutto sono evidenti le posizioni “fuori dal coro” di alcune forze politiche, da [email protected] non allineata alla scelta della maggioranza di disertare la prima commissione ribelle, a Forza Italia che cambia idea sulla nota firmata dal capogruppo Agostino De Marco, prima con il vicepresidente di commissione Commercio poi con il delegato assente alla commissione Sport.

