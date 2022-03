x x

SARONNO – Sono stati portati entrambi al pronto soccorso i due protagonisti dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17.15. In via Cesati all’intersezione con via Marconi si è verificato l’impatto da un’Opel Corsa guidata da una 26enne e la bicicletta su cui pedalava un 17enne.

Il ragazzo è caduto rovinosamente a terra. La ragazza si è subito fermata e con alcuni passanti ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati due mezzi della Croce Rossa di Saronno che ha sede proprio in via Cesati. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno provveduto a deviare il traffico e a effettuare i rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità.

I soccorritori hanno subito rassicurato tutti i presenti sulle condizioni del giovane portato dopo un’ora di cure sul posto all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde. Al pronto soccorso, ma quello dell’ospedale di Saronno, è andata anche l’automobilista provata e sotto choc per l’accaduto.

