x x

SARONNO – “Sono iniziati in questi giorni gli attesi lavori in piazza De Gasperi, dove l’Amministrazione Airoldi ha programmato interventi che mirano a rendere più sicura la piazza stessa”. Lo fa sapere l’ente locale.

Riguardo alle opere nella centralissima piazza, come rordano dal Comune, “in primo luogo è stata eseguita una revisione degli impianti di illuminazione: la parte pubblica verrà completamente rifatta e potenziata, così da garantire una maggior copertura”.

In arrivo altre telecamere

Allo stesso tempo, spiegano dal Comune, “verranno installate telecamere di videosorveglianza lungo il perimetro dell’area: l’altra mattina la polizia locale ha effettuato con il sindaco Augusto Airoldi un sopralluogo per pianificare la posizione dei dispositivi di sicurezza”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il sindaco Augusto Airoldi con i responsabili della polizia locale, ed il cantiere il piazza De Gasperi)

25032022