SARONNO – Partita di alto livello nel tardo pomeriggio di venerdì al diamante di via De Sanctis per aprire la tre giorni che porterà alle finali della 27’ edizione della Coppa delle Prealpi, tradizionale appuntamento annuale che apre la stagione del softball. Le padrone di casa dell’Inox Team Saronno hanno affrontato il Tt Tigers, formazione olandese fra le più quotate dei Paesi bassi ed infarcita di giocatrici di livello mondiale, come Vonk, Oosting e Meadows. Insomma, una partitona che è finita 6-2 per le ospiti, avanti di un punto al primo inning, nel secondo si è assistito ad un bel botta e risposta (2-2) anche grazie ai tripli di Arianna Nicolini e Marrone ed al doppio di Lozada, mentre nel terzo inning sono arrivati tre punti per il Tt Tigers. Quindi nel Saronno il passaggio di testimone in pedana di lancio fra Alice Nicolini e Chiara Rusconi (domani in campo con la Nazionale Under 22) e poi è scaduto il tempo e ci si è fermati lì. Regola del torneo è che le gare non possono superare l’ora e mezza, e così il match è finito alla terza ripresa.

Il programma di sabato e domenica

Sabato 26 marzo giornata intensissima. A Bariola alle 11 Sparks1-Italia under 22, alle 14 Rheavendors Caronno-Italia under 22, alle 16 Bulls Rescaldina-Sparks1 e alle 18 Italia U22-Bulls Rescaldina. A Ospiate alle 11 Sparks2-Joudrs, alle 14 Joudrs-Legnanoalle 15 Mkf Bollate-Sparks2, alle 17 Legnano-Sparks2; a Saronno alle 11 Bussolengo-TT Tigers, alle 14 Saronno-Bussolengo, alle 16 TT Tigers-New Bollate, alle 18 New Bollate-Bussolengo.

Domenica 27 marzo alle 10, a Ospiate e Bariola di Caronno Pertusella e Saronno i playoff del torneo, per arrivare alla fase finale con tutte le gare in contemporanea alle 14; a Caronno Pertusella, a Bollate e Saronno.

(foto: alcune fasi del match)

25032022