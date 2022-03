x x

ROVELLO PORRO – Cena di sabato o pranzo domenica con i piatti tipici della cucina dell’Ucraina? La proposta viene da Rovello Porro, l’iniziativa è promossa da “Taac, si gira!” con il supporto di Pc Rovello, il ritiro dei pasti ordinati avverrà in via Luini. La proposta è per sabato 26 marzo dalle 19 alle 21, e domenica 27 marzo dalle 11.30 alle 14, con prenotazioni al numero telefonico 3337365668.

Menù gialloblù

Il menù propone borsh (ovvero la tradizionale zuppa a base di barbabietole) a 4 euro, i varenyki (ravioli di patate e ricotta) a 7 euro, i golobzi (involtini di verza) a 8 euro, la “cheese pie” (torta dolce) a 5 euro oppure tutti i piatti a 18 euro. L’intero ricavato sarà devoluto per il trasporto di aiuti umanitari in Ucraina.

