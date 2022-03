x x

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex sindaco Mario Ceriani in merito alla scomparsa di don Cesare Catella che si è spento all’età di 101 anni.

Ricordo Don Cesare con tanta amarezza per la sua scomparsa, ma con lo stesso affetto, stima e riconoscenza per i suoi 76 anni di sacerdozio donati a Origgio. Sempre vicino alla sua gente, forte educatore di fede, pronto a cogliere ovunque spunti per iniziative utili per la sua comunità, aperto al nuovo, sempre al centro della vita del paese dando e ricevendo collaborazione per fare tutti insieme la parrocchia. In questi momenti di forte emergenza sociale una comunità si aggrappa a valori importanti e significativi per per trovare la forza e la speranza di ritornare alla propria normale quotidianità intrisa di solidarietà e di vivace socialità. Don Cesare continuerà a rappresentare questi valori. La ringrazio e la ricorderò sempre per la sua operosità, per la sua presenza che ha caratterizzato un paese Origgio,e un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ci mancherà Don Cesare.

