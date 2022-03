x x

SARONNO – Ha vinto ancora prima di scendere in pista Laurence Balestrini, il pilota di Formula Renault saronnese, reduce da un infortunio avvenuto lo scorso settembre che lo avevano costretto ad una lunga pausa, anche per i severi danni che la sua vettura aveva riportato.

Il pilota, però, non si è arreso: dopo aver rimesso in sesto il proprio veicolo, anche grazie ad una raccolta fondi, in questi giorni, tra il 25 e il 27 marzo, scenderà in pista al Mugello in, uno dei circuiti più prestigiosi, ma anche più difficili, che già negli anni passati gli aveva fatto guadagnare il primo posto.

La parola chiave di questo rientro è “grazie”: “Questa per me è già una vittoria – scrive lo stesso Laurence Balestrini in un post Facebook – sono passati 202 giorni dal pauroso incidente del 4 settembre a Imola. Oggi finalmente sono di nuovo nella mia monoposto. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato e mi sono stati vicini in questi 6 mesi difficili.”

26032022

