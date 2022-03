x x

CISLAGO – È ormai avviato il procedimento che porterà alla costituzione di un nuovo Parco locale di interesse sovracomunale, il quale coinvolgerà i territori dei Comuni di Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Mozzate e Turate.

Il progetto, di cui se ne sente parlare da ormai due anni, coinvolge indirettamente anche le amministrazioni comunali di Lomazzo e Cislago, i cui territori sono già compresi all’interno di parchi locali di interessi sovracomunali.

Questi enti hanno quindi optato per un allargamento dei confini dei Plis già esistenti, quindi il Bosco del Rugareto per Cislago e il Parco Lura per Lomazzo.

In merito al recente avvio della procedura che porterà ad un nuovo Plis nella Bassa Comasca è intervenuto anche Maurizio Cremascoli, portavoce del comitato locale dell’associazione Salviamo il Paesaggio, il quale si è detto estremamente soddisfatto del risultato raggiunto dopo anni di trattative.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

26032022