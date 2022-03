x x

SARONNO – In molti si sono fermati a leggere i fogli gialli “stesi” in piazza San Francesco o in viale Santuario, altri si sono rivolti direttamente a chi stava allestendo lo spazio altri si sono accontentati di guardare a distanza incuriositi. Non è passata inosservata il secondo evento del Festival della poesia “Giorni di-versi” che fino al 3 aprile proporrà incontri, letture ed iniziative in città.

Oggi è stata la volta del Mep movimento per l’emancipazione della poesia che ha affisso le proprie poesie in città.

“Fondato a Firenze nel marzo 2010 – come spiegano sul sito ufficiale – è un movimento artistico che persegue lo scopo di infondere nuovamente nelle persone interesse e rispetto per la poesia intesa nelle sue differenti forme. Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia intende raggiungere il proprio scopo sfruttando ogni canale ritenuto idoneo e mantenendo comunque saldo il rispetto per ogni altra forma d’arte. Il MeP, nel perseguire i propri intenti, impone l’anonimato ai suoi autori, affinché sia la poesia in quanto tale a essere messa in primo piano piuttosto che i singoli poeti.”.

“Oggi pomeriggio la direzione artistica del festival ha aiutato il M.E.P. cioè il movimento di Emancipazione della Poesia a rivestire la nostra città di Poesia – spiega Chiara Angaroni presidente della commissione culturale e organizzatrice – I passanti la incontreranno ovunque: piazze, colonne, panchine, muri. Con le poesie diffuse appese ai fili e le poesie in vetrina, tutti potranno apprezzare la bellezza dell’arte. Saronno si riveste d’arte. Il 2 aprile ci sarà un passeggiata poetica che attraverserà proprio questa cornice fatta d’arte”.

Un altro passo verso l’inizio del festival previsto domani con due appuntamenti (qui il programma completo)

