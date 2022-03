x x

SARONNO – Rinviato il settimanale appuntamento con la proprietà dell’ex Isotta Fraschini nell’ambito del percorso di partecipazione Officine Isotta.

L’incontro sui Beni Comuni con Felice Besostri, inizialmente previsto per martedì 29 marzo, è stato rimandato a mercoledì 6 aprile. Orari e sede saranno resi noti nei prossimi giorni.

“Non appena possibile – spiegano gli organizzatori – comunicheremo i nuovi dettagli sui social, sul sito, attraverso la nostra newsletter e alla stampa. Dopo 8 settimane ci spiacerà un po’ saltare il nostro appuntamento ma stiamo preparando qualcosa di veramente speciale su un tema essenziale per il nostro progetto! “.

