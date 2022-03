x x

SARONNO – Sono quasi cento gli atleti che domani 27 marzo saranno alla piscina di via Miola per la 12esima edizione del “Trofeo Città di Saronno”.

Novanta ragazzi con disabilità, appartenenti a 11 società lombarde, gareggeranno in sfide valide per la Nord Cup: tra di loro, anche dieci atleti della Rari Nantes Saronno, la società che farà gli onori di casa. Le gare (sui 25 metri, sui 50 metri e staffette) si svolgeranno nel pomeriggio di domani, dalle 15, mentre alle 17 sono previste le premiazioni, a cui saranno presenti gli assessori comunali Gabriele Musarò e Ilaria Pagani.

(foto archivio: la piscina comunale di Saronno)

